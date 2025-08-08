Ex-companheiro é condenado a 29 anos de prisão por matar líder de movimento social em Porto Alegre

Débora era ex-coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragens. MAB / Divulgação

Felipe Fraga Faustino foi condenado a 29 anos de prisão em regime fechado por matar Débora de Moraes Lemos Alves, líder do movimento social Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), em fevereiro de 2022, de acordo com G1.

A sessão, realizada no Foro Central I de Porto Alegre, durou cerca de 10 horas e contou com a participação do Conselho de Sentença, composto por seis mulheres e um homem.

O então réu foi condenado por homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe, meio cruel (asfixia), recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Cabe recurso da decisão.

O G1 entrou em contato com a defesa de Faustino, mas não obteve um retorno até a publicação desta reportagem.

Durante o julgamento, foram ouvidas cinco testemunhas de acusação, incluindo familiares da vítima, um ex-namorado e agentes da Polícia Militar e Civil. Segundo o Tribunal de Justiça do RS, a defesa abriu mão das testemunhas e passou ao interrogatório do réu.

Com a condenação, Faustino permanecerá preso.

Relembre o crime

Débora Moraes foi morta em 12 de setembro de 2022, na residência do casal, no bairro Agronomia, Zona Leste da Capital.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o acusado enforcou a vítima com um fio ou corda, motivado pela não aceitação do fim do relacionamento de 12 anos.

Inicialmente, ele teria alegado suicídio ao acionar o Samu, mas inconsistências na cena levaram os socorristas a chamar a polícia, que identificou sinais de violência.

Débora, de 30 anos, era reconhecida por sua atuação comunitária e militância no MAB. Ela havia conquistado o direito ao reassentamento e deixou uma filha de sete anos na época do crime.