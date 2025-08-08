Segurança

Feminicídio
Notícia

Ex-companheiro é condenado a 29 anos de prisão por matar líder de movimento social em Porto Alegre

Débora de Moraes era líder do Movimento dos Atingidos por Barragens e foi morta em 2022

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS