Segurança

Júri popular
Notícia

"Eu não queria nada disso", declara neto acusado de matar avô e companheira em Cachoeirinha durante julgamento

Rubem Affonso Heger, 85 anos, e a parceira dele, Marlene dos Passos Stafford Heger, 53, foram mortos em 2022

Júlia Ozorio

