"Eu não queria nada disso", declara neto acusado de matar avô e companheira em Cachoeirinha durante julgamento

O júri do caso é realizado em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. Juliano Verardi / TJRS / Divulgação

No depoimento, que se estendeu por mais de uma hora, Ribas afirmou não desejar que tivessem ocorrido os assassinatos, descrevendo as vítimas como "boas pessoas".

Ele também alegou ter agido sob influência de sua mãe, Cláudia de Almeida Heger. Ela também seria julgada, mas faleceu em fevereiro deste ano ao sair da prisão para tratar uma infecção.

— Eu não matei ninguém. Não queria nada disso. Se fosse por mim, não teria acontecido nada disso. Não acho que isso deveria ter acontecido. Eles eram pessoas muito boas — afirmou.

Ele disse, ao longo do interrogatório, que teve a vida controlada pela mãe, e que, em razão da manipulação dela, não conseguia tomar as próprias decisões:

— Eu consegui falar mais sobre isso depois que me livrei do controle da Claúdia. A minha vida era na mão dela total — disse, fazendo referência à delação premiada firmada com o Ministério Público.

Ribas também mencionou ter desenvolvido mutismo devido ao estresse causado por episódios envolvendo sua mãe, como um suposto sequestro ocorrido antes dos assassinatos. Atualmente, ele está sendo acompanhado por equipes do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), onde diz estar tratando essa e outras questões de cunho emocional.

Leia Mais Testemunhas e o réu já foram ouvidas em júri de homem acusado de matar o avô e a esposa e queimar corpos em Cachoeirinha

Dinâmica do crime

Questionado pelo MP sobre os eventos do crime, Ribas admitiu não se lembrar de detalhes específicos, mas descreveu que ele e a mãe foram à casa do casal para supostamente realizar um almoço. Logo após, segundo ele, as vítimas adormeceram enquanto assistiam televisão no sofá.

— Ela disse que eles não iam voltar mais — disse.

Apesar da resposta, ele afirmou que não procurou entender o que aconteceu com os familiares e passou a seguir as instruções da mãe, como colocar os corpos no banco de trás do carro.

— Eu nem devia ter entendido o que aconteceu. Eu estava em parafuso — argumentou.

Leia Mais Acusada de matar o pai e a madrasta e queimar os corpos em churrasqueira morre após sair da prisão para tratar infecção

Conforme o relato, os corpos foram levados de carro até a casa onde ele morava com a mãe, em Canoas. Nesta residência, segundo relatou, os corpos foram colocados inteiros na churrasqueira para serem queimados.

Marlene e Rubem foram mortos por causa de dinheiro, segundo o MP. Arquivo Pessoal / Divulgação

Os cadáveres ficaram queimando por horas, restando "apenas as cinzas". Durante todo esse período, Ribas afirmou ter passado a maior parte do tempo "dentro do quarto".

O julgamento segue, na tarde desta quarta, com o debate entre defesa e acusação.

Relembre

Rubem Affonso Heger, 85 anos, e Marlene dos Passos Stafford Heger, 53, foram vistos pela última vez na manhã de 27 de fevereiro de 2022. Conforme o Ministério Público estadual, o crime foi praticado por motivações financeiras.

Eles foram mortos dentro da própria casa, localizada na Vila Carlos Antônio, em Cachoeirinha. Após o crime, Ribas e Claudia teriam colocado colchões na frente da garagem da residência, na tentativa de obstruir a frente de casa para conseguir ocultar os corpos.

A cachorra de estimação do casal também foi morta, em uma caixa de gordura. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Marlene recebia a dupla em sua casa.