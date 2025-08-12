Segurança

Em Alphaville
Notícia

Esmeraldas, R$ 1 milhão, euros e dólares são apreendidos em casa de alvo da operação que prendeu dono da Ultrafarma

Itens foram encontrados na residência de um homem apontado como responsável por lavar o dinheiro do esquema de corrução que envolve auditores fiscais tributários de São Paulo

Zero Hora

