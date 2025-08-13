Segurança

Violência escolar
Notícia

Escola da zona leste de Porto Alegre suspende aulas após agressão à vice-diretora

Professora teria sido atacada pela mãe de uma aluna na tarde de terça-feira. Guarda Municipal e Brigada Militar foram acionadas

Leticia Mendes

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

