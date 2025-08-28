Segurança

Golpe do amor
Notícia

"Era convincente", diz idosa de Porto Alegre que perdeu R$ 26 mil após golpista se passar por Elon Musk

Aposentada de 70 anos conheceu o estelionatário nas redes sociais; criminoso utilizava número de telefone dos Estados Unidos para troca de mensagens

Vinicius Coimbra

