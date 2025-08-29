Segurança

Em São Paulo
Notícia

Empresários são presos por financiar plano do PCC para tentar matar promotor de Justiça em Campinas

Alvo do grupo seria Amauri Silveira Filho, que investiga crimes relacionados à facção e teve segurança reforçada

Zero Hora

