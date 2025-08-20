"Ele era como um filho", diz tutora de gato encontrado morto em condomínio de Cachoeirinha; polícia investiga o caso

Oliver, de três anos, foi localizado por dispositivo na coleira. Victoria Grunewald / Arquivo pessoal

A morte de um gato em um condomínio de alto padrão em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, é investigada pela Polícia Civil. O caso teria ocorrido no no domingo (17), em um residencial situado na Avenida Frederico Augusto Ritter, no bairro Distrito Industrial.

Conforme o relato da tutora Victoria Grunewald, 27 anos, o gato Oliver, de três, foi encontrado sem sinais de vida, ensanguentado e com uma perfuração no abdômen compatível com tiros, por volta do meio-dia de domingo.

Ele estava na garagem da casa onde Victoria e o companheiro, Valter Filho, 28 anos, moram há cerca de um mês. O animal havia sumido fazia alguns minutos e foi localizado após o casal acionar um dispositivo presente na coleira do felino.

— É uma dor horrível. Ele era como nosso filho. Ele dormia comigo, estava sempre comigo. O Oliver, ele era um bichinho dengoso, carinhoso, nada agressivo. A gente morava em um apartamento, mas veio morar aqui porque queríamos mais espaço para ele e para nosso cachorro Flop. Também tínhamos plano de aumentar a família. Agora, não pretendemos mais ficar aqui (no condomínio) — afirmou Victoria, que havia adotado o pet ainda filhote.

Próximos passos na investigação

A investigação teve início após a tutora de Oliver denunciar o caso à 15ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre na terça-feira (19).

Conforme o delegado César Carrion, que investiga o caso, a 15ª DP possui o selo "Amiga dos Animais", sendo referência em ocorrências do tipo.

A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança que possam ter captado a ação criminosa. Além disso, Carrion pretende ouvir, nos próximos dias, testemunhas que eventualmente tenham visto o episódio.

O casal de tutores encaminhou uma perícia particular para examinar o corpo do animal e descobrir a causa da morte. Esse laudo também deve ser analisado pela Polícia Civil ao longo da investigação. Ainda não há previsão para que as análises fiquem prontas.

Luto nas redes sociais

