"Ele era como um filho", diz tutora de gato encontrado morto em condomínio de Cachoeirinha; polícia investiga o caso

Animal estava com perfuração semelhante a tiro no corpo, conforme tutores. Investigação analisará imagens de câmeras de segurança e ouvirá testemunhas

Júlia Ozorio

