Dupla suspeita de roubar relógios em Porto Alegre é presa no aeroporto ao tentar embarcar para São Paulo; veja abordagem

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (26) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, eles foram identificados como autores de roubos de relógios de luxo ocorridos um dia antes, na segunda (25), nos bairros Bela Vista e Higienópolis, na Capital.

Os suspeitos, de 18 e 28 anos, são de São Paulo. Eles iriam embarcar de volta para a capital paulista quando foram abordados por policiais civis disfarçados. Os dois utilizavam relógios de luxo roubados, avaliados em pelo menos R$ 100 mil cada. Um terceiro acessório estava na bagagem de mão. Se comprovada a autenticidade, o modelo é avaliado em cerca de R$ 500 mil.

— É um trabalho que tem sido feito integrado entre as delegacias da Capital, com apoio das equipes de inteligência. São quadrilhas paulistas. É importante a nossa atuação forte, que faz com que muitas vezes eles desistam de atuar aqui no Estado — avaliou a subchefe da Polícia Civil, delegada Adriana Regina da Costa.

Com eles, também foram localizadas as roupas usadas nos roubos. Eles ainda são suspeitos de outros ataques e tentativas realizados neste mês. Os bairros alvo das quadrilhas são, principalmente, Auxiliadora, Bela Vista, Higienópolis, Montserrat, Moinhos de Vento, Petrópolis e Rio Branco.

Os crimes foram registrados por câmeras de segurança. Segundo a investigação, o padrão de atuação deles era circular pelas avenidas desses bairros de alto padrão seguindo carros de luxo e esperando o momento certo para anunciar o assalto. Algumas das tentativas ocorreram no trânsito.

Veja como foi a abordagem

Furtos a apartamentos

No dia 11 deste mês, a 3ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre deflagrou a Operação Patrimônio. Equipes de policiais gaúchos foram até São Paulo para cumprir mandados de outras nove investigações, sendo oito de furtos a apartamentos de luxo e um de relógio. Os crimes ocorreram entre novembro e junho deste ano.

— São quadrilhas especializadas neste tipo de crime. Eles já têm receptadores das joias e bolsas de luxos que eles levam das residências — afirma o delegado titular da 3ª DP, Gustavo Pereira.

Nesses casos, a maioria dos suspeitos é composta por jovens que se passam por parentes de moradores e convencem os porteiros dos prédios a entrar. A polícia ainda apura de qual maneira a quadrilha identificava os apartamentos que estavam vazios.

— Então é muito importante que os condomínios, síndicos, moradores, tenham esse tipo de consciência de orientar, especialmente os porteiros dos prédios, para que não deixem entrar ninguém no imóvel que não tenha autorização do seu proprietário — orientou o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, delegado Cristiano Alverez.