Dupla suspeita de roubar relógios em Porto Alegre é presa no aeroporto ao tentar embarcar para São Paulo; veja abordagem

Homens monitoravam carros de possíveis vítimas para cometer assaltos na Capital. Eles foram detidos com os objetos roubados

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

