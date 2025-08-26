Duas pessoas são mortas a tiros na zona sul de Porto Alegre

Uma das vítimas foi localizada em frente a uma residência. Polícia Civil / Divulgação

Duas pessoas foram mortas a tiros na tarde desta terça-feira (26), no bairro Lami, na zona sul da Capital. As vítimas eram um homem de 27 anos, e uma mulher, de 25.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a corporação foi acionada por volta das 16h ao receber uma denúncia de disparos de arma de fogo na região onde ocorreram as mortes.

Na sequência, uma equipe foi deslocada até uma residência no bairro, onde encontraram os corpos do casal.

O homem foi localizado no interior da habitação, enquanto o corpo da mulher foi encontrado na parte externa, em frente à residência. Segundo a Polícia Civil, ambos tinham antecedentes criminais.

Ninguém foi preso até o momento. A polícia busca por suspeitos.