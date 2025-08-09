Duas pessoas morrem e outras duas ficam feridas em ataque a tiros em Arroio dos Ratos

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste sábado (9) em Arroio dos Ratos, na Região Metropolitana.
As vítimas que morreram foram identificadas como André Hoffmann Medeiros Junior, 30 anos, e Vera Lúcia da Silva, que ainda não teve a idade divulgada.
O caso está sendo investigado, e, segundo a Polícia Civil, está relacionado à disputa por pontos de tráfico entre facções da região. O crime ocorreu por volta de 1h em uma residência na Rua Osvaldo Guedes, na área central do município.
Uma das pessoas feridas é o marido da mulher que morreu no tiroteio, que está internado em estado grave. O outro ferido é o pai dele, que, de acordo com a polícia, não corre risco de vida.