Duas pessoas morrem e outras duas ficam feridas em ataque a tiros em Arroio dos Ratos

Crime ocorreu na madrugada deste sábado. Eduardo Paganella / RBS TV

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste sábado (9) em Arroio dos Ratos, na Região Metropolitana.

As vítimas que morreram foram identificadas como André Hoffmann Medeiros Junior, 30 anos, e Vera Lúcia da Silva, que ainda não teve a idade divulgada.

O caso está sendo investigado, e, segundo a Polícia Civil, está relacionado à disputa por pontos de tráfico entre facções da região. O crime ocorreu por volta de 1h em uma residência na Rua Osvaldo Guedes, na área central do município.

