Donos da Camisaria Colombo são soltos após autorização da Justiça

Irmãos foram alvo de operação que apura fraude milionária no sistema bancário e ocultação de patrimônio. Polícia Civil / Divulgação

Os irmãos Álvaro Jabur Maluf e Paulo Jabur Maluf, donos da Camisaria Colombo, foram soltos na manhã desta segunda-feira (25), com autorização da Justiça de São Paulo. A informação foi confirmada pelas defesas.

Os empresários são investigados por um golpe digital de R$ 21 milhões no PagSeguro. Álvaro e Paulo haviam sido presos na quinta-feira (21), na Operação Fractal, da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo. Eles negam envolvimento nas fraudes.

O delegado Maicon Richard de Moraes, que conduz a investigação, não pediu a prorrogação das prisões temporárias nem a conversão em preventivas. Os empresários passaram os últimos dias na delegacia e não chegaram a ser transferidos ao presídio.

O juiz Fernando Deroma de Mello, da 1ª. Vara de Crimes Tributários de São Paulo, já havia informado que a revogação das prisões seria imediata, sem necessidade de nova deliberação judicial, caso o delegado não considerasse necessário prorrogá-las.

Transferências sem saldo

Os investigadores suspeitam da participação dos irmãos em fraudes digitais que permitiram transferências sem saldo, o que teria gerado um prejuízo milionário ao PagSeguro.

A fintech narrou que a empresa BS Capital usou as credenciais de acesso e transferiu R$ 26 milhões das contas de suas filiais para uma conta central, sem que houvesse dinheiro para compensar as transações. As movimentações ocorreram entre 1º e 20 de outubro de 2024. Foram 2.696 transferências.

Em seguida, a BS Capital transferiu R$ 34,5 milhões da conta matriz que mantinha no PagSeguro para contas bancárias de titularidade da empresa em outros bancos e instituições financeiras. O PagSeguro só identificou as fraudes quando o dinheiro já havia saído de seus sistemas.

Divergência na responsabilidade

A BS Capital está registrada no nome de Bruno Gomes de Souza. No entanto, segundo o PagSeguro, Paulo Jabur Maluf se apresentou como representante da empresa em uma reunião, em novembro de 2024, na sede da fintech, em São Paulo.

Imagens das câmeras de segurança e do reconhecimento facial das catracas do edifício registaram a chegada e a saída do empresário.

Segundo o PagSeguro, Paulo Jabur Maluf "não negou o ocorrido, se apresentou como o responsável pela BS Capital", e admitiu ter usado o dinheiro para "pagamento de terceiros".

O que dizem as defesas

Os advogados Daniel Bialski, Bruno Borragine, Luis Felipe D'Aloia, Gustavo Alvares Cruz, Danielly Casteluci Oliveira e André Bialski, que representam o empresário, negam que ele tenha praticado qualquer tipo de fraude. Sustentam ainda que ele explicou em depoimento a natureza das operações financeiras investigadas.

"Paulo se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial para esclarecer todas as transações e o mal-entendido que gerou a adoção da medida excepcional, de modo que a sua liberdade foi restabelecida", diz a defesa.