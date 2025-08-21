Donos da Camisaria Colombo são alvos de operação da polícia contra fraude em sistema bancário

Operação é da Polícia Civil de São Paulo. Polícia Civil / Divulgação

Os donos da Camisaria Colombo se tornaram alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo que investiga fraude milionária no sistema bancário e ocultação de patrimônio nesta quinta-feira (21).

São cumpridos quatro mandados de prisão temporária, sendo dois deles contra os proprietários da rede varejista de moda masculina, os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf. De acordo com o g1, um deles foi preso, mas ainda não foi confirmado qual.

O representante legal da empresa de gestão de valores BS Capital, Bruno Gomes, e um funcionário também são alvos dos mandados. Os outros investigados são pessoas que teriam sido beneficiadas pelos valores que foram transferidos da conta da empresa BS Capital.

São cumpridos ainda 12 mandados de busca e apreensão na capital paulista, Birigui e Avará, no interior de São Paulo, e em Brasília.

Como o esquema funcionava

De acordo com a polícia, a investigação partiu de uma denúncia da instituição financeira PagSeguro, que relatou o furto de valores a partir de fraude tecnológica.

Os suspeitos teriam criado créditos inexistentes e movimentado os valores de forma pulverizada em diversas contas bancárias, conseguindo transferir cerca de R$ 21 milhões para uma conta da BS Capital. Desses, R$ 9 milhões foram transferidos entre os dias 1 e 21 de outubro do ano passado.