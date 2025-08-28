Segurança

Inquérito concluído
Notícia

Dono de academia que fechou sem ressarcir clientes é indiciado por estelionato em Porto Alegre

Juliano Mendes Soares é apontado pela Polícia Civil como responsável por golpe contra mais de 270 pessoas no bairro Bom Fim; outro investigado não foi indiciado

Ian Tâmbara

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS