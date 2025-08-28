Dono de academia que fechou sem ressarcir clientes é indiciado por estelionato em Porto Alegre

Unidade da NexFit no Bom Fim fechou as portas em 30 de junho. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O sócio-proprietário da academia NexFit, Juliano Mendes Soares, foi indiciado pela Polícia Civil por estelionato após encerrar as atividades do empreendimento de forma repentina e sem devolver os valores pagos pelos clientes. O inquérito foi concluído nesta semana e encaminhado à Justiça. A investigação foi conduzida pelo delegado Daniel Ordahi, titular da 17ª Delegacia de Polícia da Capital.

Ao todo, foram registradas 271 denúncias de pessoas que alegam ter sido lesadas pela academia, que funcionava na Avenida Osvaldo Aranha, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. O espaço foi desocupado no mês passado.

Outro nome citado na investigação, Jaime Lopes, não foi indiciado. Ele alugava o imóvel da academia para Juliano e apresentou documentos que, segundo a Polícia Civil, afastam qualquer envolvimento dele no crime. A apuração indica que o proprietário do imóvel arrendou o espaço há dois anos e deveria receber pagamentos semanais pelo uso. O inquérito aponta que Soares também deixou de pagar parte desses valores. A defesa de Lopes estima que a dívida esteja em torno de R$ 150 mil.

O resultado da investigação será remetido à Justiça nos próximos dias. Paralelamente, o Ministério Público conduz um inquérito civil que apura a relação do caso com outro episódio semelhante ocorrido em 2022, na zona sul da Capital. Na ocasião, a academia H Ponto Fit, localizada na Avenida Otto Niemeyer, também fechou sem aviso e não ressarciu os clientes. Jaime Lopes consta como proprietário no CNPJ da empresa. A apuração do MP segue em andamento.

A reportagem não conseguiu contato com Soares, nem com seus representantes legais. O espaço está aberto para manifestação.

O que diz a defesa de Jaime Lopes