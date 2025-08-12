Segurança

Crédito tributário
Notícia

Dono da Ultrafarma é preso em São Paulo durante ação contra corrupção

Sidney Oliveira seria favorecido por esquema que manipulava processos administrativos. Executivo da Fast Shop também foi detido

Zero Hora

Estadão Conteúdo

