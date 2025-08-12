Dono da Ultrafarma é preso em São Paulo durante ação contra corrupção

Sidney Oliveira é alvo de operação do Ministério Público de SP que investiga esquema de fraude tributária. Ultrafarma / Divulgação

Dono da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira foi preso nesta terça-feira (12) durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda. Eles teriam recebido mais de R$ 1 bilhão em propina para favorecer empresas.

De acordo com o g1, são cumpridos três mandados de prisão. Um dos alvos é um fiscal de tributos estadual, apontado como o principal operador do esquema. Um executivo da Fast Shop, rede especializada no comércio de eletrodomésticos e eletrônicos, também foi preso.

Também são cumpridos diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais dos alvos e nas sedes das empresas investigadas. As diligências seguem em andamento. Na residência do homem apontado pela investigação como responsável por lavar o dinheiro, os policiais apreenderam R$ 1 milhão, esmeraldas, euros e dólares.

Os envolvidos podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Até a última atualização deste texto, as defesas dos envolvidos ainda não haviam se manifestado.

A investigação

O Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos identificou um esquema criminoso responsável por favorecer empresas do setor de varejo em troca de propina.