Defesa de Hytalo Santos pede habeas corpus para influenciador e marido

Prisão ocorreu na sexta-feira (15). RAUL LUCIANO / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A defesa de Hytalo Santos entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba, neste sábado (16), para o influenciador e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro. As informações são do g1.

A Justiça de São Paulo manteve a prisão de Hytalo Santos e Israel Nata Vicente após audiência de custódia realizada neste sábado (16). Os dois foram presos preventivamente na sexta-feira (15) em uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo, suspeitos de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais, além de tráfico humano.

A defesa não detalhou os argumentos do pedido. Na sexta-feira, após a prisão, em entrevista coletiva, o advogado Felipe Cassimiro afirmou que "estamos diante de uma decisão ilegal".

Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade. Euro gravava vídeos com o influenciador paraibano, com quem está há cerca de cinco anos.

O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes.