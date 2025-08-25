Criança morre em carro baleado por engano durante conflito entre facções no Espírito Santo

Caso é apurado pela Polícia Civil do Espírito Santo. Polícia Civil do Espírito Santo / Divulgação

Uma criança morreu após o carro em que estava com a família ser baleado por engano no domingo (24), na região serrana do Espírito Santo. Além da vítima, uma menina de seis anos, também estavam no veículo o pai e a mãe dela, grávida de oito meses, que foram feridos de raspão.

De acordo o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, o veículo da família foi atingido durante um confronto entre duas facções, o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

— Nós tivemos um ataque do PCV contra integrantes do TCP. Nós identificamos que tinha um olheiro, procurando um carro que seria usado por traficantes do TCP e o olheiro identificou errado o carro da família — explicou o secretário.

Ainda segundo Damasceno, seis suspeitos já foram presos, sendo dois mandantes, um olheiro e uma pessoa em fuga. Uma advogada, esposa de um dos mandantes, também foi presa.