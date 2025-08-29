Segurança

Sul do RS
Notícia

Corregedoria do MP investiga promotor por sugerir que réu negro não cometeria crime se tivesse recebido "chibatadas" na infância

Caso foi registrado em ata de júri realizado nesta semana em São José do Norte

Adriana Irion

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS