Corpo esquartejado de mulher é encontrado em rua do bairro Santo Antônio, em Porto Alegre

Correção: o corpo foi encontrado no bairro Santo Antônio e não no bairro Partenon, como informado entre 9h35min e 10h10min. O texto já foi corrigido.
Um corpo esquartejado de uma mulher foi encontrado na manhã desta quarta-feira (13) na Rua Fagundes Varela, no bairro Santo Antônio, na zona leste de Porto Alegre. Os restos mortais estavam em sacos de lixo, deixados próximo ao cruzamento com a Avenida Bento Gonçalves.
Em meio aos sacos de lixo, a reportagem de Zero Hora, presente no local, identificou um braço e uma mão humana. Inicialmente, o caso é tratado como homicídio pela Polícia Civil.
— Vamos procurar por pessoas desaparecidas com as características do corpo, procurar imagens e esperar a perícia identificar pelo DNA — disse o delegado Gabriel Borges, da 1ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre.
Um morador que estava indo trabalhar durante a manhã viu as partes humanas ao passar por sacos de lixo e acionou a Brigada Militar.
A análise inicial da perícia, ainda no local onde o corpo foi encontrado, indicou tratar-se de uma mulher branca, com idade por volta dos 50 anos.