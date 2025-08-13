Segurança

Corpo esquartejado de mulher é encontrado em rua do bairro Santo Antônio, em Porto Alegre

Restos mortais estavam em sacos de lixo deixados na Rua Fagundes Varela, próximo ao cruzamento com a Avenida Bento Gonçalves. Polícia Civil vai investigar o caso

Guilherme Milman

