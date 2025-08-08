Segurança

Perto de barragem
Notícia

Corpo encontrado em Bom Retiro do Sul é de mulher que desapareceu em Estrela

Ana Paula Rodrigues foi vista pela última vez em 28 de julho. Conforme o IGP, causa da morte foi identificada como afogamento

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

