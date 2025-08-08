Corpo encontrado em Bom Retiro do Sul é de mulher que desapareceu em Estrela

Ana Paula era auxiliar de contabilidade e deixou um filho de 15 anos. Arquivo pessoal / Reprodução

A perícia confirmou que era de Ana Paula Rodrigues o corpo encontrado na terça-feira (6) no Rio Taquari, em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari. Conforme a Polícia Civil, a causa da morte foi confirmada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) como afogamento.

A mulher de 41 anos foi vista pela última vez na noite de 28 de julho, no apartamento onde morava com o namorado, em Estrela. Segundo o relato de Vinicius Erichsen, companheiro da vítima, naquela noite os dois dormiram em quartos separados e ela não estava mais em casa pela manhã.

O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros em uma área próxima à barragem eclusa, em um ponto isolado na margem do rio. A hipótese de crime, como homicídio ou feminicídio, foi descartada pela investigação. Segundo a polícia, o caso será concluído como suicídio.

Ana Paula era auxiliar de contabilidade. Ela deixa o filho, um adolescente de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Onde buscar ajuda?

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Você também pode buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no telefone 192, ou em um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado.

Centro de Valorização da Vida (CVV): Oferece ajuda por diversos canais, como telefone (188, com ligação gratuita), presencialmente, via e-mail ou chat (no site cvv.org.br , que reúne orientações).

Outros sites com orientações