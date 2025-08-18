Corpo de mulher é encontrado com sinais de abuso sexual no sul do RS

O corpo de uma mulher foi localizado na manhã desta segunda-feira (18), em Rio Grande, no sul do Estado, com aparentes sinais de abuso sexual. A vítima ainda não foi identificada.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi encontrada em um terreno com materiais de construção na Rua José Bonifácio, no bairro Junção. Uma pessoa que atua cuidando o local teria acionado as autoridades após chegar para trabalhar e encontrar o corpo no local. A polícia busca o autor do crime.
Pedradas na cabeça
A investigação aponta, de forma preliminar, que a vítima foi golpeada diversas vezes na cabeça com uso de uma pedra, conforme a delegada Alexandra Pérez Sosa, da Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV) de Rio Grande. Além disso, a apuração indica que a mulher tinha aparentes sinais de abuso sexual.
A investigação aguarda a perícia para determinar a identificação da vítima, a causa da morte e confirmar a ocorrência das lesões aparentemente constatadas.