Corpo de mulher é encontrado às margens do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Corpo foi encontrado na altura do cruzamento das avenidas Ipiranga e Antônio de Carvalho, em Porto Alegre. Guilherme Milman / Agencia RBS

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta terça-feira (19) às margens do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. O cadáver foi localizado em uma valeta na altura do cruzamento das avenidas Ipiranga e Antônio de Carvalho, na Zona Leste.

A polícia foi acionada por volta das 8h. A mulher apresentava ferimentos nas mãos. Segundo a Brigada Militar, ela não tinha outros sinais de violência. O corpo passará por análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

