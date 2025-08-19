Corpo de mulher é encontrado às margens do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta terça-feira (19) às margens do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. O cadáver foi localizado em uma valeta na altura do cruzamento das avenidas Ipiranga e Antônio de Carvalho, na Zona Leste.
A polícia foi acionada por volta das 8h. A mulher apresentava ferimentos nas mãos. Segundo a Brigada Militar, ela não tinha outros sinais de violência. O corpo passará por análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP).
Segundo um homem que diz ser o marido e preferiu não dar entrevistas, ela se chamava Lauriane de Oliveira, tinha 47 anos e havia saído de casa no domingo (17). As causas da morte serão investigadas pela Polícia Civil.