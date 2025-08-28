Cordeiro é resgatado da cozinha de apartamento durante operação policial em Bagé

A Polícia Civil resgatou de dentro da cozinha um apartamento em Bagé, na Campanha, um filhote de ovelha furtado de uma propriedade rural. A ação aconteceu nesta quinta-feira (28).
De acordo com o delegado Guilherme Nunes, o animal foi encontrado durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão resultado de outra investigação: criminosos estariam expulsando moradores de apartamentos em um residencial e tomando os imóveis dos verdadeiros proprietários.
— O animal estava em situação de maus-tratos, faminto, com sede e amarrado em um local em que, se deitasse a cabeça, não alcançava o chão — conta o delegado Nunes.
Os policiais que cumpriram o mandado perguntaram para uma mulher que estava no apartamento a origem do animal e ela respondeu que não sabia, só que havia sido deixado no local por homens que ela não conhecia.
A mulher foi levada até uma delegacia. Ela disse que não sabia que o apartamento teria sido tomado dos verdadeiros proprietários e que foi para o local junto do marido antes dele ter sido preso há poucos dias sob suspeita de tráfico de drogas. Com isso, foi liberada.
O animal, um macho de dois meses, foi apreendido e encaminhado para acolhimento em um local apropriado. A Polícia Civil deve trabalhar para localizar o proprietário.