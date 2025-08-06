Conselheira tutelar alvo de operação policial em Alvorada é exonerada

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em fevereiro de 2024. Polícia Civil / Divulgação

A conselheira tutelar que foi alvo de uma operação da Polícia Civil no ano passado em Alvorada, na Região Metropolitana, foi exonerada do cargo. A revogação da posse da mulher foi publicada no final de julho.

Ela já estava afastada das funções desde o ano passado, mas seguia recebendo o salário enquanto uma apuração interna era feita na corregedoria do Conselho Tutelar. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social afirmou que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo e que a apuração das condutas é responsabilidade exclusiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), por meio da Corregedoria.

O Executivo municipal aceitou a indicação do órgão e revogou o mandato da servidora. Conforme a investigação da polícia, a mulher não cumpria a carga horária devida e chegava a falsificar o registro de ponto. Ou seja, dizia que estava trabalhando enquanto fazia outras atividades.

A exoneração diz respeito a medidas relacionadas apenas à apuração administrativa. Há ainda a suspeita de que ela se beneficiasse da estrutura do conselho tutelar para fins particulares, além de manipular registros de demandas e estivesse envolvida em casos de favorecimento indevido.