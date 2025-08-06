Testemunhas e o réu já foram ouvidas em júri de homem acusado de matar o avô e a esposa e queimar corpos em Cachoeirinha

O júri teve início por volta das 9h desta quarta-feira (6). Juliano Verardi / TJRS

O júri de Andrew Heger Ribas, acusado de matar o avô e a companheira dele em fevereiro de 2022, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, teve início por volta das 9h desta quarta-feira (6), no Foro da Comarca local. O juiz de direito Márcio Luciano Rossi Barbieri Homem preside a sessão.

O réu responde por duplo homicídio qualificado – por motivo torpe e mediante dissimulação ou traição — contra Rubem Affonso Heger, seu avô, e Marlene dos Passos Stafford Heger, companheira de Rubem. Ele ainda é acusado de ocultação dos cadáveres das vítimas.

Cláudia de Almeida Heger, mãe do réu, também foi denunciada e iria a júri, mas morreu em fevereiro deste ano ao sair da prisão para tratar uma infecção.

Marlene e Rubem foram mortos por causa de dinheiro, segundo o MP.

Durante a sessão, que deve se estender até o turno da noite, nove testemunhas devem depor. Oito testemunhas já foram ouvidas, sendo sete de acusação e uma de defesa. Por volta das 12h30min, o júri entrou em intervalo e deve voltar às 13h30min. O retorno dos trabalhos deve iniciar com a fala do réu.

Atualmente, Ribas está internado no Instituto Psiquiátrico Forense (IPF). Conforme o advogado dele, André von Berg, a orientação é de que seu cliente responda às perguntas realizadas.

Julgamento havia sido cancelado em 2024

Incialmente marcado para novembro de 2024, o julgamento foi cancelado para aguardar a realização de perícia em amostras das cinzas recolhidas na churrasqueira dos acusados.

Após o réu assinar um acordo de colaboração premiada, homologada pela Justiça, e revelar que os corpos das vítimas foram queimados em uma churrasqueira com lenha e carvão (relembre o caso abaixo), o julgamento foi remarcado.

Família de Marlene aguarda por condenação

Marcelo, Aline; Mauro e Maurício dos Passos em frente ao Fórum de Cachoeirinha

Familiares das vítimas se reuniram no fórum de Cachoeirinha à espera de justiça. Estão acompanhando Marcelo dos Passos, 33 anos, filho de Marlene; Aline Dias, 32 anos, esposa de Marcelo; Mauro dos Passos, 62 anos, irmão de Marlene; e Maurício dos Passos, 35 anos, filho de Marlene. Alguns usam camisetas com a foto do casal assassinado.

— Esperamos a Justiça. Os corpos não foram encontrados, mas pelo menos a Justiça nós queremos. A gente quer a condenação máxima dele — afirmou Marcelo dos Passos.

Eles acreditam que o julgamento, que tem previsão de terminar de madrugada, possa garantir um alento e sentimento de justiça. O crime, conforme filhos de Marlene, causaram uma ferida irrecuperável na família, gerando, inclusive, danos na saúde mental dos parentes da vítima:

— Eu tive depressão. O meu irmão também desenvolveu. Todos ficaram em choque e nós tentamos entender até hoje o que eles fizeram para merecer isso. Foi um abalo para toda a família — lamenta Marcelo, o filho de Marlene

O que diz a defesa

Berg divulgou nota afirmando que os "delitos dolosos contra a vida" foram "perpetrados por sua genitora". Confira a íntegra:

"É convicção deste subscritor, na qualidade de defensor constituído de ANDREW HEGER RIBAS, que o egrégio Conselho de Sentença da Comarca de Cachoeirinha, fiel à sua nobre missão constitucional de julgar com isenção e discernimento, haverá de examinar detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, reconhecendo, de modo firme e sereno, a ausência de participação do réu nos delitos dolosos contra a vida perpetrados por sua genitora.

Tal assertiva não se sustenta em mera alegação defensiva, mas encontra respaldo inequívoco nas provas dos autos e nas declarações prestadas no bojo do acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público.

A eventual responsabilidade atribuída a ANDREW HEGER RIBAS limita-se, tão somente, à prática dos delitos conexos de ocultação de cadáver, não havendo nos autos elementos consistentes que demonstrem sua adesão subjetiva ou objetiva aos crimes de sangue que motivaram o presente julgamento.

Desta forma, resta à defesa renovar sua confiança na sensatez, no equilíbrio e na imparcialidade dos ilustres jurados, certos de que a verdade dos autos prevalecerá sobre quaisquer impressões passionais ou distorcidas."

Relembre o crime

Rubem Affonso Heger, 85 anos, e Marlene dos Passos Stafford Heger, 53, foram vistos pela última vez na manhã de 27 de fevereiro de 2022. Conforme o Ministério Público estadual, o crime foi praticado por motivações financeiras.

Eles foram mortos dentro da própria casa, localizada na Vila Carlos Antônio, em Cachoeirinha. Após o crime, Ribas e Claudia teriam colocado colchões na frente da garagem da residência, na tentativa de obstruir a frente de casa para conseguir ocultar os corpos.

A cachorra de estimação do casal também foi morta, em uma caixa de gordura. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Marlene recebia a dupla em sua casa.