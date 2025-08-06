Segurança

Testemunhas e o réu já foram ouvidas em júri de homem acusado de matar o avô e a esposa e queimar corpos em Cachoeirinha

Já falaram sete nomes da acusação e um da defesa; O réu Andrew Heger Ribas, que está internado no Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), deve falar durante a tarde

Júlia Ozorio

