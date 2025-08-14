Começa julgamento de quatro taxistas suspeitos de atacar motorista de aplicativo em Porto Alegre

Bráulio Escobar foi espancado no estacionamento de um supermercado na Zona Leste. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O julgamento de quatro réus pelo ataque ao motorista de aplicativo Bráulio Escobar, no estacionamento do supermercado Carrefour do Partenon, em Porto Alegre, em novembro de 2015, teve início nesta quinta-feira (14). O Tribunal do Júri acontece 10 anos após o crime, na 2ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre, e deve durar dois dias.

Os taxistas Cauê Cavalheiro Varella e Alexsandro dos Santos Scheffer – que foram presos em flagrante logo após o ataque, mas respondem em liberdade – e Valderi Machado Silveira e Maurício dos Santos Nunes serão julgados por tentativa de homicídio qualificado. Atualmente, todos respondem ao processo judicial em liberdade.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), as qualificadoras são:

Motivo torpe, porque acreditavam que a atividade da vítima era uma ameaça ao serviço tradicional de táxi

Meio cruel, com uso de agressões violentas, incluindo socos, tapas, chutes, pontapés, especialmente na região da cabeça

Recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida por quatro agressores.

Dois dos quatro réus também serão julgados pelo crime conexo de dano qualificado em relação à destruição do veículo do motorista.

As oitivas começaram com a vítima. Na sequência, cinco testemunhas das defesas dos réus falaram, entre taxistas, amigos, clientes e manobristas, que disseram conhecer os acusados.

Esse caso ficou marcado como o primeiro conflito entre taxistas e motoristas de um novo modelo de transporte que chegava na cidade, o Uber.

A previsão inicial era de que o julgamento ocorresse em novembro de 2023, mas o adiamento foi justificado por necessidade de "readequação de pauta", conforme despacho.

Relembre o caso

Escobar enxugava o rosto ensanguentado após ter sido espancado. Fernanda Loss de Morais / Arquivo pessoal

O motorista Bráulio Pelegrini Escobar, 41 anos, foi agredido no final da tarde de 26 de novembro de 2015, no estacionamento do Carrefour da Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, em Porto Alegre.

A Uber tinha recém chegado em Porto Alegre, e o caso acabou personificando o conflito entre o novo serviço e o táxi – modelo de transporte que até então não tinha concorrência na cidade. A vítima explicou em oitiva à polícia que estava desempregado há três anos antes da oportunidade de trabalhar com o Uber.

Por mais de 10 minutos, um grupo de taxistas espancou o motorista de aplicativo no rosto e na cabeça com socos, chutes, pontapés, utilizando também um guarda-chuva na agressão. Segundo testemunhas, o grupo cercou o carro e, enquanto uns agrediram a vítima – que estava encurralada dentro do veículo – outros danificaram o veículo usado pela vítima para trabalhar, um Ford Fiesta.

O motorista teve diversas escoriações e foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor. No dia seguinte ao espancamento, em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, ele comentou as frases ditas pelos taxistas durante a agressão:

— Disseram que eu era um clandestino, que estava tirando comida da boca dos filhos deles. Disseram que eu tinha que morrer para servir de exemplo — relatou à época.

À Zero Hora, em 2020, o motorista contou que achou que ia ser morto pelo grupo.

Emboscada

Carro de Escobar teve o vidro traseiro quebrado pelos agressores. Lauro Alves / Agencia RBS

Conforme a investigação da 1ª Delegacia de Polícia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DPHPP) da Capital, a vítima caiu em uma emboscada. Inicialmente, o grupo de taxistas pretendia que Escobar fosse flagrado em uma blitz.

Cauê Cavalheiro Varella teria chamado o carro pelo aplicativo na tentativa de parar em uma blitz. O plano inicial dos taxistas vinha sendo discutido em um grupo de WhatsApp: armar uma emboscada para motoristas do Uber.

Segundo a investigação, pelo aplicativo de caronas, Cauê acionou o serviço e forneceu um endereço que fizesse o carro passar por uma blitz da EPTC. Como Escobar também sabia da fiscalização, cancelou a viagem e disse ao passageiro que não cobraria pelo trajeto. No entanto, o réu não desistiu e deu um novo endereço.

No caminho, o também taxista Valderi Machado da Silveira embarcou no carro de Escobar. Neste momento, os dois ocupantes do banco traseiro fizeram uma selfie e enviaram para o grupo de WhatsApp.

Antes de partirem para o Carrefour, os passageiros cruzaram por outro local, onde encontrariam com um colega, identificado apenas como "Alemão". Mas o taxista desistiu e, mais uma vez, a cilada deu errado. Por fim, decidiram ir para o ponto de táxi do hipermercado - um lugar com vários taxistas, onde poderiam impedir o motorista do Uber de seguir e, então, chamar a EPTC para multá-lo.

Uma série de acontecimentos acabou levando a agressão, apontou a investigação da polícia. Escobar se assustou quando percebeu para onde estavam indo e tentou trancar o carro. Mas Valderi, no banco de trás, abriu a porta e destravou as demais. Nisso, outro taxista, Alexsandro dos Santos Scheffer, abriu a porta do motorista e tentou tirar a chave da ignição. Acuado, Bráulio pisou no acelerador e acabou arrastando o taxista por cerca de 15 metros. Foi ao ver o colega ferido que os taxistas teriam iniciado a agressão.

Contraponto

Zero Hora busca a defesa dos réus. O espaço está aberto para manifestações.

O que diz Alexsandro Scheffer

O advogado Deivison Paz afirma que não há prova de que o cliente, Alexsandro Scheffer, tenha participado das agressões contra Bráulio:

"A defesa de Alexsandro Schaffer busca sua absolvição, uma vez que não há qualquer prova de que ele tenha participado das agressões narradas.

Pelo contrário, Alexsandro foi, na verdade, vítima de Bráulio, tendo sido arrastado por este com o veículo automotor, no momento em que tentava retirar a chave de ignição, aguardando a apreensão do carro, pois na época trabalhava de forma irregular.

O próprio Bráulio (vítima) inclusive, falou hoje em juízo que tinha a intenção de machucar Alexsandro, motivo pelo qual acelerou o veículo.

Trata-se, portanto, de um processo frágil do Ministério Público, que carece de provas concretas contra Alexsandro e que se arrasta há quase dez anos, sem que se tenha demonstrado sua participação nos fatos."

O que diz Maurício Nunes

O advogado Charles Luiz Paim, que representa Maurício Nunes, afirma que espera a absolvição o réu:

"A defesa do acusado Maurício está confiante na absolvição pela falta de reconhecimento do réu pela vítima de que ele tenha participado de alguma forma das agressões."

O que diz a defesa de Cauê Cavalheiro Varella e Valderi Machado Silveira