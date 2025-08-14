Segurança

Dez anos depois
Notícia

Começa julgamento de quatro taxistas suspeitos de atacar motorista de aplicativo em Porto Alegre

Caso aconteceu em 2015 e ficou marcado por ser o primeiro conflito entre os motoristas permissionados e aqueles que estreavam no disruptivo modelo de transporte individual

Júlia Ozorio

