Segurança

Tragédia em 2013
Notícia

Com redução de pena, condenados no caso da Boate Kiss buscam progressão para o semiaberto

Tribunal de Justiça do RS decidiu manter a validade do júri do caso, mas reduziu as penas dos quatro condenados

Duda Romagna

Enviar email

g1 RS

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS