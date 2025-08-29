Segurança

Operação Vozes de Inocência
Notícia

Cinco pessoas são presas em ação de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Canoas

Suspeitos de agressões são familiares, como pai, avô e padrasto. Vítimas têm idades entre sete e 14 anos

Gustavo Gossen

