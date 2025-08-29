Cinco pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (29) na Operação Vozes da Inocência da Polícia Civil. Os alvos são suspeitos de praticar crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Canoas, na Região Metropolitana.
De acordo com a polícia, são sete vítimas, com idades entre sete e 14 anos. Os suspeitos dos abusos sexuais eram familiares das crianças e adolescentes, como pai, avô e padrasto.
Em um dos casos, segundo a Polícia Civil, o pai violentava a própria filha com o aval da mãe, que ocultava o crime. A menina só teve coragem de denunciar com o apoio da meia-irmã, que também era vítima do homem.
O delegado Cristiano Reschke, diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (DPRM), enfatizou a importância da ação para cessar o dano às vítimas.
— A prisão destes indivíduos vem libertar aquilo que nós temos de mais valioso, a infância e o desenvolvimento sadio das nossas crianças e adolescentes. Eles vão responder por crime de estupro de vulnerável, com penas de oito a 15 anos, além de outros correlatos — comentou.
Das cinco prisões, quatro foram realizadas nos bairros Guajuviras, Mato Grande e Fátima e uma fora do Estado, no Rio de Janeiro. Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.
De acordo com o delegado Maurício Barison, titular da Delegacia de Polícia de Proteção a Criança e ao Adolescente de Canoas, a ação desta sexta-feira está relacionada com a Operação Fim do Silêncio, desencadeada em maio deste ano, que prendeu seis pessoas também por crimes sexuais contra menores de idade.