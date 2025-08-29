Quatro suspeitos foram presos em Canoas e um no Rio de Janeiro. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Cinco pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (29) na Operação Vozes da Inocência da Polícia Civil. Os alvos são suspeitos de praticar crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Canoas, na Região Metropolitana.

De acordo com a polícia, são sete vítimas, com idades entre sete e 14 anos. Os suspeitos dos abusos sexuais eram familiares das crianças e adolescentes, como pai, avô e padrasto.

Em um dos casos, segundo a Polícia Civil, o pai violentava a própria filha com o aval da mãe, que ocultava o crime. A menina só teve coragem de denunciar com o apoio da meia-irmã, que também era vítima do homem.

O delegado Cristiano Reschke, diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (DPRM), enfatizou a importância da ação para cessar o dano às vítimas.

— A prisão destes indivíduos vem libertar aquilo que nós temos de mais valioso, a infância e o desenvolvimento sadio das nossas crianças e adolescentes. Eles vão responder por crime de estupro de vulnerável, com penas de oito a 15 anos, além de outros correlatos — comentou.

Das cinco prisões, quatro foram realizadas nos bairros Guajuviras, Mato Grande e Fátima e uma fora do Estado, no Rio de Janeiro. Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.