Empresário é preso após usar arma da esposa delegada para matar gari em Minas Gerais; veja o que se sabe sobre o caso

Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, foi alvejado enquanto tentava proteger a motorista do caminhão de coleta de ser agredida por Renê da Silva Nogueira Junior

Estadão Conteúdo

Marina Rigueira

Zero Hora

