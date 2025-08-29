Casal gaúcho que mora em Florianópolis e que é suspeito de transportar droga para cidades do RS é preso com cocaína na rodoviária de Porto Alegre

Eles têm 23 e 24 anos e não tinham antecedentes criminais. Polícia Civil / Denarc / Divulgação

Um casal foi preso na manhã desta sexta-feira (29) na rodoviária de Porto Alegre. Policiais do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) encontraram sete tijolos, que totalizavam 7,7 quilos de cocaína, em uma mala que estava com a dupla.

Segundo a investigação, o casal é gaúcho, mas mora em Florianópolis e transportava droga para diversas cidades do Rio Grande do Sul.

Antes da abordagem, a mulher conseguiu colocar uma mochila preta em um veículo que aguardava os dois. O carro saiu rapidamente da rodoviária.

Leia Mais Homem é preso por tentativa de feminicídio contra a companheira em Passo Fundo

Ao consultar a placa do veículo, os policiais chegaram a um endereço em São Leopoldo, no Vale do Sinos, onde apreenderam mais seis tijolos de cocaína (6,6 quilos) com embalagens idênticas às encontradas na rodoviária. No total, foram apreendidos 14 quilos da droga.