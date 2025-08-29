Segurança

Tráfico
Notícia

Casal gaúcho que mora em Florianópolis e que é suspeito de transportar droga para cidades do RS é preso com cocaína na rodoviária de Porto Alegre

Antes da abordagem, a mulher conseguiu colocar uma mochila preta em um veículo que fugiu rapidamente

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS