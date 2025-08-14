Casal encontrado morto em motel de SC: veja o que se sabe sobre o caso

Casal foi encontrado morto em hotel na última segunda-feira. @jeffersonsagaz / @anadamood / Instagram / Reprodução

A Polícia Civil de Santa Catarina apura as circunstâncias da morte de Jefferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva, ambos de 37 anos, encontrados mortos na banheira de um motel em São José, na Grande Florianópolis, na última segunda-feira (11). A investigação trabalha com três hipóteses: homicídio, morte acidental ou suicídio.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de São José. Segundo o delegado Felipe Simão, o casal participou de um evento em uma casa noturna no domingo (10) e, depois, seguiu para suíte, localizada às margens da BR-101, no bairro Roçado. A arma de Jefferson, que era policial militar, não estava no local.

— O local foi periciado e outras diligências estão em andamento para verificar tanto a causa da morte quanto uma possível motivação. As avaliações são em torno da vida privada do casal e dos elementos colhidos ali no local onde eles foram encontrados — disse o delegado ao g1.

Corpos não tinham sinais de violência

A Polícia Civil informou que os corpos não apresentavam marcas aparentes de agressão. O laudo da Polícia Científica, ainda pendente, deverá indicar a causa da morte.

De acordo com familiares, o último dia em que o casal foi visto começou com a comemoração do aniversário de 4 anos da filha deles, em um food park. Depois, eles deixaram a criança com parentes e seguiram para um bar.

A ausência para buscar a menina no horário combinado gerou preocupação e levou parentes a realizarem publicações nas redes sociais em busca de informações.

Relação de quase 20 anos

Jeferson e Ana Carolina estavam juntos há cerca de duas décadas. Ela era proprietária de uma esmalteria na cidade, que divulgou nota lamentando a morte e anunciou fechamento temporário.

Ele atuava na Academia de Polícia Militar da Trindade, em Florianópolis.

A Polícia Civil apura a vida pessoal do casal para tentar entender o que pode ter motivado a morte.