Casal é preso com 120 quilos de agrotóxicos ilegais na BR-290

Uma ação de fiscalização Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (28), um casal com 120 quilos de agrotóxicos ilegais. Eles trafegavam na BR-290, em Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo.
O casal, ambos com 31 anos e que não tiveram os nomes divulgados, viajava num veículo Honda Civic com placas de Balneário Arroio do Silva/SC, quando foram parados pela PRF.
No porta-malas do carro foi encontrado o carregamento de defensivos agrícolas que são proibidos no Brasil devido aos riscos à saúde e ao meio ambiente. Segundo a PRF, a mercadoria é de origem uruguaia.
O homem é natural de Forquilhinha/SC e a mulher de Uruguaiana/RS. Ambos foram presos e encaminhados com o automóvel e os agrotóxicos à polícia judiciária em Santa Cruz do Sul.