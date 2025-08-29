Casal é preso com 120 quilos de agrotóxicos ilegais na BR-290

O casal viajava num veículo Honda Civic com placas de Balneário Arroio do Silva/SC. PRF / Divulgação

Uma ação de fiscalização Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (28), um casal com 120 quilos de agrotóxicos ilegais. Eles trafegavam na BR-290, em Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo.

O casal, ambos com 31 anos e que não tiveram os nomes divulgados, viajava num veículo Honda Civic com placas de Balneário Arroio do Silva/SC, quando foram parados pela PRF.

Leia Mais Seis pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Caxias do Sul

No porta-malas do carro foi encontrado o carregamento de defensivos agrícolas que são proibidos no Brasil devido aos riscos à saúde e ao meio ambiente. Segundo a PRF, a mercadoria é de origem uruguaia.