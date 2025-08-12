Casal de Estrela que caiu com carro no Rio Taquari morreu por afogamento, confirma polícia

Marcia Helena Heiermann e Vanderlei Heiermann voltavam de festa quando caíram com o carro no Rio Taquari. Arquivo pessoal / Reprodução

A Polícia Civil confirmou que a causa da morte do casal que caiu no Rio Taquari, em Lajeado, foi afogamento. A informação foi obtida junto ao Departamento Médico-Legal (DML), que descartou quaisquer lesões nos corpos após a necropsia. O laudo de alcoolemia segue sendo aguardado.

As vítimas são Marcia Helena Heiermann, 48 anos, e Vanderlei Heiermann, 53. Os corpos deles foram encontrados em 22 de julho, três dias após o casal ter sido visto pela última vez.

Eles retornavam de uma festa open bar e não costumavam dirigir pelas estradas da região. A polícia trabalha com a hipótese de acidente de trânsito, provocado por um possível erro no itinerário.

Vanderlei teria o perdido o controle do veículo, que caiu nas águas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro em que o casal estava foi localizado no fundo do rio, quatro metros abaixo da superfície.