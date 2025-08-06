Segurança

Longo desfecho
Notícia

Casal apontado como mandante de morte de idosa em Porto Alegre vai a júri 17 anos depois 

Maria Fernanda Corrêa Homrich e Roberto Petry Homrich são acusados de contratar um auxiliar de serviços para executar a vizinha Ilza Lima Duarte 

Guilherme Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS