Casal apontado como mandante de morte de idosa em Porto Alegre vai a júri 17 anos depois 

Um caso ocorrido há mais de 17 anos está prestes a ter um desfecho. Começou nesta quarta-feira (6) o júri de Maria Fernanda Corrêa Homrich e Roberto Petry Homrich. O casal é acusado de mandar matar a idosa Ilza Lima Duarte, então com 77 anos, em 2008, em Porto Alegre. O julgamento acontece no plenário da 2ª Vara do Júri de Porto Alegre.

Segundo o Ministério Público, o casal era vizinho e amigo próximo de Ilza, conhecida na comunidade pelos trabalhos sociais ligados à religião anglicana. A denúncia aponta que os dois planejaram a morte da vítima com o objetivo de ficar com seus bens. Ambos negam envolvimento.

Inicialmente, o caso foi registrado como morte natural. No entanto, amigas de Ilza desconfiaram das circunstâncias da morte e decidiram buscar respostas por conta própria, o que levou à descoberta de que ela havia sido assassinada.

Ao longo do júri, serão ouvidas dez testemunhas arroladas pela defesa. A acusação não apresentou testemunhas. A estimativa é de que a sessão se estenda por dois a três dias.

Três pessoas acusadas de participarem diretamente da execução do crime foram a júri popular em 2019: Paulo Giovani Lemos da Silva, ex-porteiro do prédio onde moravam, Pablo Miguel Scher, ex-auxiliar de serviços gerais, e Andréia da Rosa, doméstica ligada ao casal. Destes, apenas Pablo foi condenado. À polícia, ele confessou ter estrangulado a vítima.

Contraponto

O advogado Jader Marques, que representa a defesa de Roberto e Maria Fernanda Homrich, divulgou uma nota nesta quarta-feira, alegando inocência dos réus em relação às acusações.

"Foram sete anos de cuidados e um relacionamento familiar cercado de amor e atenção. A acusação, além de ser absolutamente infundada, não foi demonstrada pela polícia ou pelo órgão da acusação. A família adotou a idosa, deu-lhe carinho e assistência. Quanto ao testamento, foi desejo da própria Sra. Ilza, como gratidão pelo tempo de convivência. O casal renunciou ao testamento", diz o comunicado.

Relembre o caso

Ilza Lima Duarte foi encontrada morta no apartamento onde morava no centro de Porto Alegre, em fevereiro de 2008. Inicialmente, a polícia tratava o caso como morte natural. No entanto, amigas de Ilza desconfiaram das circunstâncias da morte: a mulher foi localizada em seu quarto, deitada, com uma xícara de café na mão. Elas alegavam que se tratava de um homicídio.

Ao longo das investigações, o Ministério Público concluiu que cinco pessoas tiveram envolvimento no caso. O professor universitário Roberto Petry Homrich e a esposa, Maria Fernanda Corrêa Homrich, apontados como mandantes, eram beneficiários em cinco apartamentos dos quais a mulher era proprietária. Já os demais eram suspeitos de ter executado ou auxiliado na execução.

Pablo Miguel Scher era auxiliar de serviços gerais no prédio e teria sido contratado para matar a idosa. Ele foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão. Os outros dois denunciados foram absolvidos.

Conforme a denúncia, os autores simularam um café da manhã e limparam o apartamento para não haver indícios de crime.

A vítima

Aposentada, sem filhos e dedicada a projetos sociais, Ilza morava sozinha no centro de Porto Alegre. Durante o período em que trabalhou como secretária em colégios anglicanos e consultórios médicos, adquiriu imóveis. Atuava em atividades ligadas à Igreja Anglicana.