17 anos depois
Casal acusado de matar idosa em 2008 é absolvido

O Ministério Público defendeu absolvição por falta de provas

