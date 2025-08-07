Casal acusado de matar idosa em 2008 é absolvido

Ilza Lima Duarte realizava serviços sociais ligados à religião anglicana. Reprodução / Ver Descrição

Após 22 horas de sessão, o Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre, por meio do Conselho de Sentença, absolveu Maria Fernanda Corrêa Homrich e Roberto Petry Homrich, acusados de envolvimento no homicídio qualificado de Ilza Lima Duarte, ocorrido em 2008 no centro de Porto Alegre. A sentença foi lida nesta quinta-feira (7) pela juíza Eveline Radaelli Buffon, titular do 1º Juizado da 2ª Vara do Júri da Capital.

Durante o julgamento, nove testemunhas de defesa foram ouvidas, além dos próprios réus. O Ministério Público, autor da acusação, defendeu que os acusados fossem absolvidos por falta de provas sobre quem cometeu o crime.

Os advogados também pediram a absolvição, alegando que seus clientes não participaram dos fatos. Maria Fernanda e Roberto eram vizinhos e amigos íntimos de Ilza. A denúncia aponta que os dois planejaram a execução para ficar com os bens da vítima.

Outras três pessoas apontadas como responsáveis pela morte já foram julgadas em 2019. Apenas uma delas foi condenada. Ilza era conhecida na comunidade por trabalhos sociais ligados à religião anglicana.

Aposentada, sem filhos e dedicada a projetos sociais, Ilza morava sozinha no centro de Porto Alegre. Mauro Vieira / Agencia RBS

Contraponto

O advogado Jader Marques, que representa a defesa de Roberto e Maria Fernanda Homrich, divulgou uma nota na quarta-feira, alegando inocência dos réus em relação às acusações.

"Foram sete anos de cuidados e um relacionamento familiar cercado de amor e atenção. A acusação, além de ser absolutamente infundada, não foi demonstrada pela polícia ou pelo órgão da acusação. A família adotou a idosa, deu-lhe carinho e assistência. Quanto ao testamento, foi desejo da própria Sra. Ilza, como gratidão pelo tempo de convivência. O casal renunciou ao testamento", diz o comunicado.

Relembre o caso

Ilza Lima Duarte, então com 77 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava no centro de Porto Alegre, em fevereiro de 2018. Inicialmente, a polícia tratava o caso como morte natural. No entanto, amigas de Ilza desconfiaram das circunstâncias da morte: a mulher foi localizada em seu quarto, deitada, com uma xícara de café na mão. Elas alegavam que se tratava de um homicídio.

Ao longo das investigações, o Ministério Público concluiu que cinco pessoas tiveram envolvimento no caso. O professor universitário Roberto Petry Homrich e a esposa, Maria Fernanda Corrêa Homrich, apontados como mandantes, eram beneficiários em cinco apartamentos dos quais a mulher era proprietária. Já os demais eram suspeitos de ter executado ou auxiliado na execução.

Pablo Miguel Scher era auxiliar de serviços gerais no prédio e teria sido contratado para matar a idosa. Ele foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão. Os outros dois denunciados foram absolvidos.

Conforme a denúncia, os autores simularam um café da manhã e limparam o apartamento para não haver indícios de crime.

Amigas da idosa suspeitavam de assassinato. Ricardo Duarte / Agencia RBS

A vítima

Aposentada, sem filhos e dedicada a projetos sociais, Ilza morava sozinha no centro de Porto Alegre. Durante o período em que trabalhou como secretária em colégios anglicanos e consultórios médicos, adquiriu imóveis. Atuava em atividades ligadas à Igreja Anglicana.