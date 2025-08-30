Cantor sertanejo é morto a tiros dentro de casa

Assassinato ocorreu por volta das 6h30 deste sábado. Spotify / Reprodução

O cantor sertanejo Yuri Ramirez, 47 anos, foi assassinado com cerca de oito tiros dentro da casa onde morava, no bairro Santa Emília, em Campo Grande (MS), por volta das 6h30min deste sábado (30).

O sul-mato-grossense havia se mudado para o local há cerca de um mês. As informações são do g1.

Ramirez tinha passagens na polícia por tráfico de drogas e estupro e cumpria prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

Segundo informações da Polícia Civil, dois criminosos armados invadiram o imóvel. Os suspeitos se apresentaram como policiais.