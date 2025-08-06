Segurança

Em Coimbra
Notícia

Brasileira acusada envenenar e matar os cinco filhos é presa em Portugal

Gisele Oliveira estava na lista de procurados da Interpol e foi detida na terça-feira. Ela teria utilizado sedativos nos filhos entre 2008 e 2013, quando vivia em Minas Gerais

Zero Hora

