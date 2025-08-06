Brasileira acusada envenenar e matar os cinco filhos é presa em Portugal

Acusada de envenenar e matar seus cinco filhos, a brasileira Gisele Oliveira foi presa na terça-feira (5) em Portugal. Procurada pela Interpool, ele vivia há cerca de dois meses em Coimbra, conforme o jornal português Correio da Manhã.

Gisele era alvo de um mandado internacional de prisão, que foi expedido após ela fugir do Brasil. A mulher teria envenenado seus cinco filhos com sedativos, entre 2008 e 2013.

Em razão do uso contínuo e inapropriado dos medicamentos por cinco anos, as crianças desenvolveram problemas de saúde ao longo do tempo e faleceram. Duas morreram em 2010, outras duas em 2019 e o último em 2023.

Na época, Gisele vivia em Minas Gerais. A prisão dela nesta terça-feira é fruto de uma denúncia feita pela sua mãe às autoridades brasileiras.