Bia Miranda, Buarque e outros influenciadores são alvos de operação que apura esquema de divulgação ilegal de jogos de azar

Influenciadores são investigados por prometer lucros rápidos para atrair jogadores. Reprodução @biamiranda / @buarque / Instagram

Os influenciadores Bia Miranda e Buarque são alvos de mandados de busca e apreensão em uma ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (7), que apura um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line, como o popular “Jogo do Tigrinho”.

De acordo com o g1, além de Bia e Buarque, a operação tem ainda outros 13 alvos, dentre eles os influenciadores Maumau, Paulina de Ataíde, Paola de Ataíde e Lorrany Rafael. Fintechs também estão na mira da polícia, e a Justiça deferiu a quebra do sigilo fiscal dessas empresas. Ao todo, são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão.

Na casa de Maumau, em São Paulo, os agentes encontraram uma arma. Ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Operação Desfortuna acontece nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Segundo a polícia, há indícios de lavagem de dinheiro, estelionato, publicidade enganosa e crime contra a economia popular.

Os influenciadores são investigados por prometer lucros rápidos para atrair jogadores. A investigação apura ainda se eles recebiam percentuais sobre as perdas dos apostadores que acessavam os sites por meio de seus links.

Alguns deles teriam sido contratados para além das publicidades, movimentarem grandes quantias em contas pessoais.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelam que os investigados movimentaram cerca de R$ 40 milhões em contas pessoais entre 2022 e 2024, o que é considerado suspeito pela polícia.

“No decorrer das investigações, foram identificados sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores, que ostentavam nas redes sociais estilos de vida luxuosos, com viagens internacionais, veículos de alto padrão e imóveis de alto valor”, afirmou a Polícia Civil.

Até o momento da publicação desta matéria, os influenciadores não se manifestaram sobre a operação.