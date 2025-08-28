Após três dias de júri, mulher que mandou matar pai é condenada pelo crime

O júri iniciou na terça-feira (26), e foram ouvidas 18 testemunhas e realizados os interrogatórios dos quatro acusados. Vinicius Terra / MPRS

O Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul (TJRS) condenou três réus acusados pela morte Edmar das Neves Mendonça, em 31 de dezembro de 2021. O crime aconteceu na localidade do Povo Novo, em Rio Grande.

A sentença foi lida na tarde de quinta-feira (28) pela juíza Jessica Boms, após três dias de julgamento.

Entre os condenados está a filha da vítima, considerada uma das articuladoras do crime. Ela recebeu pena de 21 anos e quatro meses de prisão. Os outros dois homens condenados irão cumprir pena de 16 anos de prisão. A sentença decidiu por absolver o outro réu, também acusado de participar da execução.

— O julgamento levou três dias. Foram intensos os debates, uma calorosa instrução do processo. Tivemos a condenação da mandante e de dois executores. Estamos, agora, trabalhando também em relação a recorrer a um executor que foi absolvido. Assim como, para majorar a pena, devido a gravidade do fato, um crime praticado contra o próprio pai — comentou o promotor Leonardo Giron.

MP e defesas anunciam que irão recorrer

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) afirmou que vai recorrer da decisão. O órgão quer pedir o aumento da pena de Karine Pinho, filha de Edmar e condenada como mandante do homicídio. Também serão pedidas alterações nas decisões dos três réus acusados pelo assassinato.

De acordo com a promotora Lúcia Helena Callegari, o MPRS esperava pena máxima para a mandante e ao menos 25 anos de prisão para os executores.

— O que mais me choca nesse crime é que ela mandou matar o próprio pai, com o filho dela dentro de casa. Ela passou o júri inteiro criticando o pai e mandou matar ele com o filho pequeno dentro de casa. Isso é ser uma boa mãe? — comentou a promotora em entrevista para GZH.

Além de pedir o aumento da pena dos condenados. O MPRS também projeta entrar com recurso contra a absolvição do outro réu.

O que dizem as defesas

O advogado de Karine Pinho, Felype Nascimento, afirmou que não irá recorrer da decisão. A equipe de defesa analisa a possibilidade de solicitação de redimensionamento da pena.

— Embora a defesa acreditasse na absolvição de Karine, a verdadeira missão era contar a verdade sobre os fatos, independente do resultado. Depois de tantos anos sofrendo toda violência e abuso que ela, e sua família sofreram, ela teve a oportunidade de, finalmente, contar a sua história — disse o advogado.

As defesas dos outros dois réus condenados afirmaram que vão recorrer das decisões. De acordo com a Justiça, um deles participou da execução de Edmar diretamente e o outro foi um intermediário entre a mandante e os assassinos.

Já a defesa do réu que foi absolvido afirmou que a estratégia da defesa foi mostrar que não haviam provas que indicassem a autoria do homicídio.

— A sensação é de missão cumprida de alcançar a liberdade de um rapaz que estava preso injustamente a quatro anos e que agora vai recomeçar a sua vida — disse a advogada Thamyres Parulla.

Relembre o caso

Edmar Mendonça foi morto a tiros dentro de sua residência, em Povo Novo, no dia 31 de dezembro de 2021. No momento do crime, ele estava acompanhado da esposa, da filha e do neto. A própria filha da vítima foi quem acionou a polícia após o ocorrido.

Inicialmente, a 2ª Delegacia de Polícia de Rio Grande investigou o caso como latrocínio. No entanto, conforme as apurações avançaram, surgiram indícios do envolvimento da filha de Edmar no homicídio. As investigações também apontaram que pai e filha mantinham uma relação conflituosa.