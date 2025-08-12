Segurança

Operação Inimicus Curiae
Notícia

Agente público ligado à prefeitura de Canoas é preso por suspeita de se passar por advogado para aplicar golpe

Investigado foi alvo de mandado de prisão preventiva na manhã desta terça-feira

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS