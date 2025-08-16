Advogado suspeito de fraudar empréstimos deixa a prisão após decisão da Justiça

Daniel Nardon foi preso em maio. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O advogado Daniel Nardon, suspeito de comandar um esquema que fraudava procurações judiciais para contratar empréstimos em nome de clientes e lesar instituições financeiras com processos fraudulentos, deixou a Penitenciária Estadual de Canoas na noite de sexta-feira (15). Ele estava preso desde 16 de maio, após ser alvo de uma operação da Polícia Civil.

A soltura foi determinada pela juíza Cláudia Junqueira Sulzbach, da 5ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, que atendeu a um pedido da defesa.

Na decisão, a magistrada impôs uma série de medidas cautelares. Nardon deverá comparecer mensalmente à Justiça, está proibido de frequentar locais ligados à investigação e terá que cumprir recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 7h.

Como funcionava o esquema

Segundo a Polícia Civil, após ajuizar processos revisionais contra as instituições financeiras, o grupo contratava um empréstimo em nome dos clientes e o valor entrava na conta deles. As vítimas acreditavam que a quantia era uma indenização por conta da ação judicial.

O grupo então cobrava honorários de 30% sobre o montante do empréstimo. Posteriormente, o escritório também se apropriava do valor referente ao processo ajuizado sem o conhecimento do cliente.

Daniel Nardon foi denunciado pelo Ministério Público em junho. O caso segue em tramitação na Justiça.

A peça acusatória da promotora de Justiça Letícia Viterbo Ilges, tem como base o inquérito policial remetido dia 9 de junho e refere-se a três vítimas iniciais. No entanto, há outros 82 inquéritos em andamento, envolvendo mais de cem vítimas em potencial.

As medidas cautelares

Apresentação mensal em juízo, pelo prazo inicial de seis meses, para informar atividades;

Recolhimento domiciliar no período noturno (das 19h às 7h);

Proibição de ausentar-se do país (fica mantida a suspensão de passaporte e/ou de impedimento de emissão de novo passaporte, conforme decisão no Pedido de Prisão Preventiva);

Proibição de acesso ou frequência aos locais alvos da investigação e outros que por circunstâncias estejam relacionadas aos fatos;

Proibição de manter contato com os demais investigados, com as vítimas e com outras pessoas que, por qualquer circunstância, estejam relacionadas aos fatos;

Proibição de ausentar-se desta Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização deste Juízo;

Manutenção das medidas restritivas relacionadas ao exercício da advocacia;

Manutenção de endereço atualizado nos autos; e

Comparecimento a todos os atos processuais.