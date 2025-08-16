Advogado suspeito de fraudar empréstimos deixa a prisão após decisão da Justiça

O advogado Daniel Nardon, suspeito de comandar um esquema que fraudava procurações judiciais para contratar empréstimos em nome de clientes e lesar instituições financeiras com processos fraudulentos, deixou a Penitenciária Estadual de Canoas na noite de sexta-feira (15). Ele estava preso desde 16 de maio, após ser alvo de uma operação da Polícia Civil.
A soltura foi determinada pela juíza Cláudia Junqueira Sulzbach, da 5ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, que atendeu a um pedido da defesa.
Na decisão, a magistrada impôs uma série de medidas cautelares. Nardon deverá comparecer mensalmente à Justiça, está proibido de frequentar locais ligados à investigação e terá que cumprir recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 7h.
Como funcionava o esquema
Segundo a Polícia Civil, após ajuizar processos revisionais contra as instituições financeiras, o grupo contratava um empréstimo em nome dos clientes e o valor entrava na conta deles. As vítimas acreditavam que a quantia era uma indenização por conta da ação judicial.
Malus Doctor
O grupo então cobrava honorários de 30% sobre o montante do empréstimo. Posteriormente, o escritório também se apropriava do valor referente ao processo ajuizado sem o conhecimento do cliente.
Daniel Nardon foi denunciado pelo Ministério Público em junho. O caso segue em tramitação na Justiça.
A peça acusatória da promotora de Justiça Letícia Viterbo Ilges, tem como base o inquérito policial remetido dia 9 de junho e refere-se a três vítimas iniciais. No entanto, há outros 82 inquéritos em andamento, envolvendo mais de cem vítimas em potencial.
As medidas cautelares
- Apresentação mensal em juízo, pelo prazo inicial de seis meses, para informar atividades;
- Recolhimento domiciliar no período noturno (das 19h às 7h);
- Proibição de ausentar-se do país (fica mantida a suspensão de passaporte e/ou de impedimento de emissão de novo passaporte, conforme decisão no Pedido de Prisão Preventiva);
- Proibição de acesso ou frequência aos locais alvos da investigação e outros que por circunstâncias estejam relacionadas aos fatos;
- Proibição de manter contato com os demais investigados, com as vítimas e com outras pessoas que, por qualquer circunstância, estejam relacionadas aos fatos;
- Proibição de ausentar-se desta Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização deste Juízo;
- Manutenção das medidas restritivas relacionadas ao exercício da advocacia;
- Manutenção de endereço atualizado nos autos; e
- Comparecimento a todos os atos processuais.
A defesa do advogado e o Ministério Público informaram disse que não irá se manifestar.