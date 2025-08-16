Segurança

Caso Nardon
Notícia

Advogado suspeito de fraudar empréstimos deixa a prisão após decisão da Justiça

A soltura foi determinada pela juíza Cláudia Junqueira Sulzbach, da 5ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Daniel Nardon foi denunciado pelo Ministério Público em junho por fraudes eletrônicas

Guilherme Milman

