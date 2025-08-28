Adolescente de 16 anos morre baleada com tiros no rosto em Capão da Canoa

A Polícia Civil investiga como feminicídio o assassinato de Kauanne Mesquita dos Santos, 16 anos, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (28) em Capão da Canoa, no Litoral Norte. De acordo com a Brigada Militar, ela foi morta com pelo menos dois disparos de arma de fogo no rosto.

O óbito da adolescente foi confirmado perto das 4h, no Hospital Santa Luzia, onde ela já chegou sem vida. Segundo a ocorrência, Kauanne foi baleada em via pública na zona norte de Capão da Canoa e socorrida por populares.

A Polícia Civil ainda não confirma outras informações sobre as circunstâncias do crime a fim de não prejudicar a investigação.