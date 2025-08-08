Condenado a mais de 45 anos por assassinato, foragido é preso em Viamão

Acusado estava escondido em uma residência no bairro Santo Onofre, em Viamão. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (8), em Viamão, na Região Metropolitana, pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O homem, que não teve nome divulgado, foi encontrado em uma residência no bairro Santo Onofre.

Ele estava foragido desde 2023, quando foi sentenciado a 45 anos e oito meses de reclusão por homicídio qualificado. Segundo a polícia, ele foi condenado pelo assassinato de uma mulher de 30 anos. A vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. O crime aconteceu em dezembro de 2000. Outros crimes conexos também foram julgados à época, como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, explica a Polícia Civil.

Além desse fato, a polícia aponta que ele possui outras quatro acusações por homicídios, ocorridos nos bairros Restinga e Santa Maria Goretti, em Porto Alegre, e na Vila Santa Isabel, em Viamão.

O homem, que também tem antecedentes por associação criminosa, foi conduzido à 16 ª Delegacia de Polícia Civil (DP) de Porto Alegre para a realização de procedimentos legais.

Investigação

A localização do acusado ocorreu após diversas incursões, feitas desde 2023. Há dois meses, uma pista indicou que ele estaria escondido em Viamão. A partir desta informação, a polícia conseguiu localizá-lo e realizar a prisão.