Segurança

Cerco financeiro

A operação contra o PCC "conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do esquema", diz Haddad

A Operação Carbono Oculto é a maior já feita contra a infiltração do crime organizado na economia formal do Brasil

Estadão Conteúdo

Giordanna Neves e Cícero Cotrim. Colaborou Redação Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS