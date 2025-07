Vereadora de Formigueiro morta a facadas teria envolvimento com facção criminosa, diz polícia

A vereadora Elisane Rodrigues dos Santos (PT), encontrada morta com múltiplos golpes de faca em 17 de junho, em Formigueiro, na região central do Estado, atuaria como "tesoureira" em uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas, de acordo com investigação da Polícia Civil. Ainda segundo a polícia, uma dívida seria o motivo do crime.