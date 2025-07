Cerco Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Três pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas na Região Metropolitana

Companheira de homem preso na Pasc é investigada por repassar as ordens do homem para os demais integrantes do grupo