Terceiro episódio do podcast "O Maníaco do Cassino" traz entrevista com principal testemunha que identificou serial killer

Petrick Castro de Almeida, 18 anos, e Brenda Nascimento Graebin, 14, formavam, em março de 1999, o terceiro casal alvejado por um serial killer que aterrorizou a praia do Cassino, no Litoral Sul, entre dezembro de 1998 e o início do ano seguinte. Outros dois casais já haviam sido mortos, mas, neste caso, a adolescente sobreviveu aos tiros e ficou tetraplégica.

A história e o relato exclusivo da sobrevivente estão no terceiro espisódio do poscast "O Maníaco do Cassino", que chega nesta terça-feira (1º) ao streaming e ainda conta como foram as seis horas de outras duas vítimas sob domínio do assassino.

Uma produção original Zero Hora em seis episódios, o podcast tem seus capítulos disponibilizados semanalmente no streaming (veja abaixo como ter acesso ao conteúdo completo e extras).

Episódio 3: Ritual na areia

As seis horas de Márcio e Anamaria sob domínio do assassino. A polícia descobre uma pista promissora e amplia as investigações. O maníaco volta a atacar. Desta vez, há uma testemunha.

