Suspeitos por duas tentativas de feminicídios em Lajeado são presos

O fim de semana foi marcado por dois crimes de tentativa de feminicídio em Lajeado, no Vale do Taquari. Ambos os suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada e foram presos pela Polícia Civil.

O primeiro caso aconteceu na manhã de sábado (19), próximo da margem do Rio Taquari. Uma mulher foi encontrada com ferimentos de pedra no local. Ela sobreviveu e está hospitalizada. O homem foi preso na madrugada de domingo (20) na cidade.

O outro caso aconteceu na tarde de sábado (19), na Rua Alberto Pasqualini, próximo à ponte de ferro entre Lajeado e Arroio do Meio, no bairro Universitário. No local, uma mulher foi encontrada desacordada e amarrada nos pés e na cabeça. Ela estava viva e foi encaminhada a um hospital. O suspeito pelo crime foi preso no domingo.