Suspeitos de roubar morador de Porto Alegre e causar prejuízo de R$ 50 mil são alvo de ofensiva

Endereços ligados aos investigados foram alvo de mandados na manhã desta sexta-feira. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil cumpre nesta sexta-feira (11) seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Bom, Esteio e Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana e no Vale do Sinos.

A ação busca esclarecer roubo a celular ocorrido em junho do ano passado em Porto Alegre. O episódio gerou prejuízo de R$ 50 mil para a vítima, de 45 anos, e deu início a investigação que apura roubo majorado e furto qualificado mediante fraude digital.

As residências alvo dos mandados de busca e apreensão pertencem a três pessoas suspeitas de envolvimento no esquema — dois homens de 28 anos e uma mulher de 24 anos.

Um dos homens alvo da ofensiva é o suspeito de realizar o roubo de celular. Os outros teriam sido beneficiados por transferências bancárias realizadas de forma ilegal da conta da vítima para as suas.

A chamada Operação Mão Fantasma busca apreender objetos como aparelhos eletrônicos, documentos, cartões bancários, entre outros itens, que podem evidenciar a atuação destas pessoas no crime, assim como mapear demais envolvidos.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DPRCC), também solicitou ao Judiciário o bloqueio de contas dos alvos, assim como restrição de veículos e imóveis no nome dos suspeitos. O objetivo é tentar ressarcir a vítima.

A investigação

A investigação teve início após um roubo a pedestre ocorrido em junho do ano passado no Parque Germânia, na zona norte de Porto Alegre. A vítima se exercitava no local quando foi abordada por um homem armado e teve seu aparelho celular subtraído.

Após o roubo, os criminosos obtiveram acesso às credenciais da vítima, acessaram aplicativos bancários e realizaram diversas transferências eletrônicas não autorizadas para contas do grupo criminoso.

Conforme a investigação, as transferências ocorreram em menos de 24 horas e deixaram um prejuízo de R$ 50 mil a vítima. O morador de Porto Alegre não conseguiu reaver o aparelho celular e os valores financeiros.

A apuração, com cruzamento de dados, levou à identificação do suspeito de ser autor do roubo e da fraude cibernética, assim como dos beneficiários das transferências bancárias.