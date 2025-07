Suspeitos de envolvimento na morte de vereadora de Formigueiro se tornam réus

Elisane dos Santos, 49 anos, era a única parlamentar mulher do município da Região Central. Câmara Municipal de Formigueiro / Divulgação

Dois suspeitos se tornaram réus por envolvimento no assassinato da vereadora Elisane Rodrigues dos Santos, 49 anos. O crime aconteceu em 17 de junho, na cidade de Formigueiro, na região central do Estado.

Uma mulher de 28 anos foi apontada como a mandante do crime, enquanto um homem de 19 foi acusado como o executor. Eles responderão perante à Justiça por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, traição e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os dois estão presos preventivamente.

Denúncia

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) ofereceu denúncia à Justiça contra os suspeitos na quarta-feira (16). A juíza de Direito Lorena Rodrigues Ferreira Marchesini, substituta na 1ª Vara Judicial da Comarca de São Sepé, aceitou no mesmo dia. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) nesta quinta-feira (17).

De acordo com o MP, os denunciados integram uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região e estão presos. Elisane também seria envolvida com esse grupo criminoso, chegando a exercer a função de "tesoureira" do grupo. Segundo a apuração, ela era responsável pela movimentação financeira desta facção.

A denúncia ainda afirma que o homicídio foi motivado por desavenças internas deste grupo criminoso, relacionadas ao tráfico de drogas.

O que diz a defesa de um dos suspeitos

O advogado Felipe Raúl Haas, que é responsável pela defesa de um dos suspeitos, afirmou que, em uma conversa com o homem, ele relatou ter sido pressionado a confessar o crime, se sentindo coagido.

"Pretendemos um novo depoimento. A confissão será mantida, mas precisamos ajustar quem era a vítima e qual foi a razão do encontro e as circunstâncias do fato naquele dia", diz um trecho da nota encaminhada para a reportagem.

O crime

Em 17 de junho, o corpo de Elisane Rodrigues dos Santos, 49 anos, foi encontrado no interior do município de Formigueiro, na região central do Estado. O cadáver estava caído ao lado do carro da parlamentar, com diversos golpes de faca na região do tronco e com um corte profundo no pescoço.

A suspeita de ordenar a morte da vereadora foi detida em 10 de julho, em Gravataí, na Região Metropolitana, dias depois da Polícia Civil cumprir mandados de busca e apreensão na residência dela, em Restinga Sêca. Apontada como integrante de facção criminosa, ela teria fugido para Gravataí para se esconder da polícia.

Já o jovem de 18 anos, apontado como executor do assassinato, confessou ter matado Elisane e está preso desde 20 de junho.

Quem era Elisane

Elisane, de 49 anos, filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), era técnica de enfermagem e a única mulher entre os nove vereadores da cidade.

A morte dela causou comoção entre movimentos sociais e lideranças políticas, que afirmam que ela era voz ativa na defesa dos direitos das comunidades quilombolas e das mulheres.