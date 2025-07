Seis pessoas são presas em ação contra grupo suspeito de extorsão e agiotagem

A investigação teve início após um homem solicitar empréstimo de R$ 1 mil a membros do grupo criminoso e não conseguir continuar pagando as parcelas de R$ 500 por mês devido aos juros altíssimos, aumentando a dívida para R$ 10 mil .

Em 24 de maio, os criminosos foram até a residência do homem, no bairro Jardim do Salso, na zona leste da Capital, e sequestram a mãe dele. A empresária contou que a casa dela, que fica em um condomínio próximo da Vila Bom Jesus, foi invadida por cerca de 10 criminosos.